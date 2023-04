Ruim honderd Fransen en andere nationaliteiten in Djibouti geland na evacuatie uit Soedan

Meer dan honderd Fransen en mensen met andere nationaliteiten zijn na hun evacuatie in Djibouti geland, zo is zondag uit eensluidende bronnen vernomen. Een honderdtal anderen zijn onderweg.

Volgens een bron op de luchthaven van Djibouti zijn aan het eind van de middag 106 mensen geland. “Een vliegtuig is geland en een ander is onderweg”, bevestigde de staf van de Franse strijdkrachten.

Een diplomatieke bron preciseerde niet welke nationaliteiten zich aan boord van de vliegtuigen bevonden naast de Fransen. De mensen zijn “psychologisch verzwakt door wat ze hebben meegemaakt”, maar fysiek in vrij goede conditie, zeiden Franse bronnen.

LEES OOK. Mohammed is in Soedan om voor zijn zieke vader te zorgen: “We zijn gevlucht, we vreesden voor ons leven”

Het Duitse leger heeft zondagavond een eerste groep van mensen uit de Soedanese hoofdstad Khartoem kunnen weghalen met een militair transportvliegtuig.

De ambassadeur van de Europese Unie in Soedan zal, anders dan de vele andere diplomaten, in het land blijven ondanks de felle gevechten. Het personeel van de EU-vertegenwoordiging in Khartoem wordt geëvacueerd, schreef Josep Borrell, het hoofd van de diplomatie van de Europese Unie, zondagavond op Twitter. EU-ambassadeur Aidan O’Hara, die kort na de uitbraak van de gevechten ruim een week geleden zelf aangevallen werd, zal in Soedan blijven werken.