20 miljoen extra voor voedselhulp: “Om al die mensen toch te kunnen helpen”

“Twintig miljoen extra voor 2023? Dat is heuglijk nieuws, ook al zal wellicht maar een deel van dat geld onze richting uitkomen. Er zijn wel meer organisaties die met voedselhulp bezig zijn”, reageert Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Volgens het kabinet van bevoegd minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS) gaat van dat bedrag 2,4 miljoen euro naar de Voedselbanken. Met de rest zal de federale overheidsdienst voedselhulp kopen via openbare aanbestedingen, in het kader van het Europees Sociaal Fonds ESF+. “Wij roepen de federale en regionale overheden al langer op om de budgetten voor voedselhulp in het kader van het Europees Sociaal Fonds ESF+ te verhogen, want vanaf 2024 zullen de Europese middelen voor voedselhulp met ongeveer een derde afnemen”, zegt Mottar.

De 20 miljoen die nu extra wordt vrijgemaakt, is dus meer dan welkom. “Want de nood blijft hoog. De trend die we vorig jaar zagen, heeft zich de eerste drie maanden van dit jaar namelijk doorgezet: er komen meer mensen aankloppen en tegelijk ontvangen we minder voedseldonaties. Om al die mensen toch te helpen, moeten we zelf almaar meer etenswaren inkopen, terwijl de prijzen door de voedselinflatie flink gestegen zijn.”

Minder overschotten

Exacte cijfers over de evolutie van de voorbije maanden kan Mottar nog niet geven. “Maar van een kentering tegenover 2022 is nog lang geen sprake. We zien hooguit een minder snelle toename van het aantal mensen dat voedselhulp komt zoeken bij de 676 organisaties die zijn aangesloten bij de Belgische Voedselbanken. Eind december 2022 waren dat er 209.450, bijna een vijfde meer dan in januari dat jaar. De sterke stijging van de energie- en voedselprijzen en de geopolitieke situatie zit daar natuurlijk voor alles tussen.”

Tegelijk ontvingen de Voedselbanken 424 ton minder overschotten van de voedingsindustrie, een daling met 8,5 procent ten opzichte van 2021 en zelfs 18,5 procent ten opzichte van 2020.