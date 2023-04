Anderlecht zette de kroon op het werk. Alles is voorbij na de 14de (!) competitienederlaag van het seizoen tegen KV Mechelen. Paars-wit eindigt zelfs nog als elfde en deed sinds 1937 nooit slechter. Wat erger is: ziet er iemand nog oplossingen? De harde kern wil voorzitter Wouter Vandenhaute weer buiten en bestormde de vipzaal. De spelers ondergingen a walk of shame. “Prettige vakantie, jongens.”