Het doek valt voor Zulte Waregem na 18 jaar in de hoogste voetbalklasse: “Dit is geen club  voor de Challenger Pro League”

Na achttien jaar in onze hoogste voetbalklasse is Zulte Waregem volgend seizoen veroordeeld tot 1B. Dat kwam hard aan gisteravond aan de Gaverbeek. Na de overtuigende 1-5-zege van vorige week vertrouwden ze in Waregem op een goede afloop. “We hebben er de afgelopen week nog heel hard in geloofd en we wisten dat we met zes op zes nog dicht bij de redding zouden zijn”, kwam een tot tranen toe bewogen Jelle Vossen (34) vertellen in de mixed zone.