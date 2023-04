Het venijn zit in de staart in clash der Olympique’s: Marseille mag in extremis drie punten bijschrijven na owngoal van Lyon

In de Franse Ligue 1 moest de altijd beladen clash tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille het toetje van de 32e speeldag worden. Dat werd het ook. Marseille nam in de allerlaatste seconden de 1-2-zege mee naar huis.

Cengiz Ünder trof vlak voor het ingaan van de rust raak voor Marseille. In de tweede helft maakte veteraan Alexandre Lacazette de gelijkmaker. De Fransman was op deze manier al betrokken bij 300 carrièredoelpunten over alle competities heen: 227 goals en 73 assists bij Lyon, Arsenal en de Franse nationale ploeg samen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het gelijkopgaande duel leek te eindigen op een 1-1, tot de thuisploeg in minuut 92 aan het klungelen sloeg in de eigen zestien. Gusto werkte uiteindelijk de 1-2 in het eigen doel. Verslagenheid overheerste bij Lyon, ontlading nam de bovenhand bij Marseille. De Zuid-Fransen wisten voor het eerst sinds 2007 nog eens te winnen in het hol van de leeuw.

Marseille wipt met 67 punten opnieuw over het Lens van Loïs Openda naar de tweede stek in de Ligue 1. Leider PSG heeft acht punten voorsprong. Lyon blijft zevende op 50 stuks. Europees voetbal halen wordt stilaan een lastige karwei.