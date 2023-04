Duitsland evacueerde zondag ruim 100 mensen uit Soedan

Net als andere landen is Duitsland begonnen met een militaire evacuatie in het land aan de Hoorn van Afrika. Meer dan 300 Duitsers die op de crisislijst staan, worden via de Jordaanse militaire luchtvaartbasis Al-Asrak weggevlogen. Ook burgers van partnerlanden krijgen hulp.

De missie, waarbij in totaal meer dan 1.000 mannen en vrouwen van de Bundeswehr betrokken zijn, is al dagenlang voorbereid.

In Soedan zijn troepen van RSF, onder leiding van vicepresident Mohamed Hamdan Daglo, en het reguliere leger, van generaal en president Abdel Fattah al-Burhan, vorige week zaterdag slaags geraakt. Daarbij vielen al honderden doden.

