Negen tieners gewond tijdens schietpartij na diploma-uitreiking in de VS

Negen tieners zijn zondag gewond geraakt op een afstudeerfeest in Texas. De schietpartij vond plaats in een huis in de stad Jasper op ongeveer 100 kilometer van Houston, aldus de Amerikaanse politie. Niemand zou in levensgevaar verkeren, aldus de sheriff.

Alle slachtoffers waren tussen de 15 en 19 jaar oud. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, het onderzoek loopt en er zijn al verschillende mensen ondervraagd. Deze schietpartij kom vlak na een fatale schietpartij op een verjaardagsfeestje in Alabama een week geleden, waarbij vier mensen omkwamen en 32 gewond raakten. Vijf mensen zijn gearresteerd in verband met die schietpartij.

In beide gevallen heeft de politie niet gespeculeerd over de motieven van de schutters.

Wapengeweld is een plaag in de VS, waar de wapenwetgeving zeer tolerant is. Dodelijke schietpartijen, vooral in scholen, komen regelmatig voor.

