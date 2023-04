Wereldwijde militaire uitgaven bereikten recordhoogte in 2022

De militaire uitgaven bedroegen in 2022 wereldwijd ongeveer 2.000 miljard euro, een stijging met 3,7 procent. Dat blijkt maandag uit een rapport van het in Stockholm gevestigde vredesonderzoeksinstituut SIPRI.

Europa zag de grootste stijging van de militaire uitgaven in minstens 30 jaar (+13 procent) als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. In Centraal- en West-Europa werd 345 miljard dollar (314 miljard euro) besteed aan militaire uitgaven. Het is de eerste keer dat er meer is gespendeerd dan in 1989, aan het einde van de Koude Oorlog.

Al acht jaar toename

Wereldwijd is voor het achtste opeenvolgende jaar meer geld uitgegeven aan het leger dan in het voorgaande jaar. De vredesonderzoekers verwachten dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten, gezien de huidige veiligheidssituatie.

De duidelijke leider in militaire uitgaven blijven de Verenigde Staten, gevolgd door China en Rusland, dat door de oorlog van de vijfde naar de derde plaats sprong. Oekraïne boekte een stijging van 640 procent en staat nu op de elfde plaats, na een 36ste plaats vorig jaar.

Het jaarlijkse SIPRI-rapport wordt beschouwd als ’s werelds meest uitgebreide verzameling van gegevens over de militaire uitgaven van landen.