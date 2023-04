Fietsveiligheidscampagne geeft tips om verkeersconflicten te vermijden

De campagne loopt tot 30 mei en zet gedragstips in de kijker om samen het fietsverkeer veiliger te maken.

“Het gaat om tips voor fietsers en voor automobilisten. Het zijn eenvoudige regels waarmee weggebruikers elkaar gevaarlijke situaties en ergernissen kunnen besparen: kijk over je schouder voor je uitstapt, hou afstand als je inhaalt, en verleen voorrang wanneer dat moet”, zegt minister Peeters.

Vandaag wordt meer gefietst dan ooit en de diversiteit op onze fietspaden blijft toenemen. De elektrische fiets is aan een opmars bezig, en er rijden ook steeds meer speedpedelecs rond.

Conflicten tussen personenwagens en fietsers komen het meest voor in het verkeer, goed voor 22,5 procent van het totale aantal ongevallen in 2022. Vijf procent van alle ongevallen gebeurt tussen fietsers onderling, maar die ongevallen zijn fors gestegen in vergelijking met 2021 (+26 pct).

Minister Peeters wil een kentering krijgen in die cijfers. Dat kan door investeringen in veilige infrastructuur – deze legislatuur wordt 1,4 miljard euro vrijgemaakt voor veilige en comfortabele fietspaden –, maar ook door in te zetten op sensibilisering. In dat laatste past de nieuwe campagne.

De campagne wordt uitgevoerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). De gedragstips worden verduidelijkt in vier campagnevideo’s die worden verspreid in een ruime digitale campagne.

