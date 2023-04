Weerbericht: Regenachtige, frisse en winderige start van de week

Maandag krijgen we in eerste instantie buien, met in het zuiden kans op een donderslag. De wind is matig met aan de kust mogelijk rukwinden tot 55 km/u. Ook komende nacht blijft het niet overal droog en halen we minima tussen 1 en 6 graden.

Dinsdag is het zwaarbewolkt in de voormiddag met hier en daar nog kans op enkele buien. Op andere plaatsen zijn er dan weer brede opklaringen. In de loop van de dag krijgen we meer stapelwolken en neemt de kans op een bui toe. Het blijft fris met maxima tussen 6 en 10 graden en een zwakke tot matige wind.

Woensdag is het vaak zwaarbewolkt, maar het blijft droog. Het is nog steeds vrij fris met maxima tussen 7 en 11 graden. De wind is zwak uit veranderlijke richting.

Donderdag bereikt ons zachtere lucht. Eerst is het vrij zonnig en het kwik klimt naar waarden tussen 11 en 15 graden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe en ’s nachts komt een vrij actieve regenzone over ons land te liggen. De wind waait zwak tot soms matig.

Vrijdag is het wisselvallig en vaak zwaarbewolkt met verspreide buien. Het is vochtig maar zacht met maxima tussen 14 en 18 graden.