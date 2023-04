Separatistische leider Amritpal Singh opgepakt in India na grote politieactie

De politie in India is erin geslaagd om Amritpal Singh op te pakken. De dertigjarige separatistische leider was sinds maart op de vlucht nadat zijn aanhangers zwaarbewapend een politiekantoor bestormd hadden.

Sinds maart werd in India gezocht naar Amritpal Singh. Toen hadden aanhangers van de Khalistan-beweging, die een onafhankelijke staat voor sikhs willen in deelstaat Punjab, een politiekantoor bestormd met zwaarden, geweren en wapenstokken om te verkrijgen dat een opgepakte gelijkgezinde vrijgelaten zou worden. Enkele maanden eerder, in december van vorig jaar, hadden zij meubels gesloopt in een gebedshuis van de sikhs omdat volgens hen mensen alleen op de grond mogen zitten.

Een activistische beweging dus, die sinds de jaren 1980 gewelddadige confrontaties met de politie allerminst schuwt. Singh is een leider binnen de beweging en geeft vaak toespraken waarin hij oproept tot het stichten van een eigen staat. Die zou alle problemen in de provincie Punjab oplossen, zoals drugsverslavingen en het verdwijnen van de Punjabi-cultuur.

Internet afgesloten

Zondag werd Singh volgens de politie gearresteerd in Moga, in Punjab. Hij zou er eerst nog voorgegaan zijn in het ochtendgebed in de sikh-schrijn, waarna werd hij opgepakt en meegenomen werd. Met de arrestatie ging een grote machtsontplooiing gepaard. Duizenden paramilitairen in de staat pakten zondag ook bijna honderd van zijn volgers op. Zijn aanhangers en hij worden ervan beschuldigd onbehagen verspreid te hebben onder de mensen, maar ook van poging moord, het aanvallen van politiemensen en obstructie van de uitoefening van het werk van de hulpdiensten.

In de zoektocht naar Singh werd eind maart nog drie dagen het internet afgesloten om te vermijden dat nepnieuws verspreid wordt en Singh door zijn aanhangers op de hoogte kan worden gehouden van waar politieagenten gezien werden.