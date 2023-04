Philips zet honderden miljoenen opzij voor schadeclaim slaapapneu-apparaten in VS

Het medisch technologiebedrijf Philips heeft 575 miljoen euro apart gezet voor een mogelijke schadeclaim in de Verenigde Staten wegens de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. Patiënten zijn er bezig een groepsvordering op te starten. Eerder maakte Philips al zowat een miljard euro vrij voor de terugroepactie zelf.

De problemen met de slaapapneu-apparaten draaien om het isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen, met mogelijke schade voor de gezondheid als gevolg. Wereldwijd moet Philips 5,5 miljoen apparaten vervangen vanwege het defect. In de VS gaat het om meer dan twee miljoen apparaten.

Het Nederlandse bedrijf zegt intussen meer dan 95 procent van de te vervangen apparaten en reparatiekits te hebben geproduceerd. De “overgrote meerderheid” van die apparaten is al aan patiënten en leveranciers geleverd.

Philips waarschuwt dat er ook nog een goedkeuring moet komen van de Amerikaanse toezichthouder FDA om de apneu-apparaten opnieuw aan te bieden. Daar kunnen nog allerlei voorwaarden aan verbonden zijn, die ook kosten met zich meebrengen. Maar die financiële impact is zo onzeker, dat het bedrijf daarvoor nog geen bedrag heeft opzijgezet.