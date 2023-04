Gemeente schrapt extra financiering voor sneeuwklassen: “Komt neer op zo’n 75.000 euro per jaar”

“Om in schoonheid te kunnen afronden, zullen het vijfde en zesde leerjaar van de Nederlandstalige school nog één keer op sneeuwklassen gaan, al financieren ze die laatste keer wel zelf door een herschikking van hun budget”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel).

“De gemeente legt omwille van de maximum-schoolfactuur zo’n 500 tot 600 euro per leerling bij om op sneeuwklassen te kunnen gaan. Dat komt neer op zo’n 75.000 euro per jaar. Sneeuwklassen zijn niet alleen duur, maar er is ook veel sneeuwonzekerheid. Het schepencollege en de gemeenteraad vragen nu aan de gemeentescholen om de openluchtklassen anders in te vullen.”