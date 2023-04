Disney-medewerker (26) filmt onder rok van bezoekster, en bekent dat hij dat ook deed bij 500 anderen

Vega werkte in de Star Wars-cadeauwinkel van het Disney-pretpark in de Amerikaanse staat Florida. Hij is aangeklaagd voor videovoyeurisme, een misdrijf waarop in de VS maximaal vijf jaar gevangenisstraf staat.

Volgens de rechtbankverslagen werd Vega opgemerkt door een getuige die stond te filmen toen de man toesloeg bij een 18-jarige vrouw. Het bewijs was direct geleverd. De jonge vrouw vertelde later aan agenten dat ze niets had gemerkt van Vega’s acties. Hoe de man precies te werk ging, is niet duidelijk.

Detectives zeggen dat Vega tijdens verhoren bekende dat hij de video’s als een “guilty pleasure” beschouwde. Hij toonde agenten de beelden op zijn smartphone. Hij is vrijgelaten op een borgtocht van 2500 dollar.

Disney World liet weten dat Vega niet meer in het park werkt. Het is niet duidelijk of zich al andere slachtoffers hebben gemeld.