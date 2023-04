Mode-icoon Diane von Fürstenberg geëmotioneerd na bezoek aan Red Star Line Museum en musical: “Heel meeslepend”

Er lag een lange rode loper aan het Red Star Line Museum zondagmiddag en aan het einde daarvan stond de fine fleur van Antwerpen: burgemeester Bart De Wever, minister Annelies Verlinden, schepen Nabilla Aid Daoud, Gert Verhulst en Hans Bourlon van Studio 100 en gastheer-van-de-dag en voormalig schepen Philip Heylen, die tien jaar geleden aan de wieg stond van het museum. De bijzondere gast die zij opwachtten: de meter van het museum Diane von Fürstenberg, mode-icoon, wereldberoemd voor haar wikkeljurk, en een dame uit de hoogste kringen in New York, maar ook met Belgische roots. En dat is ze niet vergeten.

Diane von Fürstenberg heet eigenlijk van huis uit Diane Halfin, geboren in Brussel op 31 december 1946 en daar ook opgegroeid (in het Frans). Ze maakte al jong furore als mode-ontwerpster en tot de verbeelding sprekende societyfiguur, trouwde in 1969 met de Duitse prins Egon von Fürstenberg, scheidde van hem in 1972 maar bleef wel zijn naam dragen. Ze hertrouwde in 2001 met de Amerikaanse mediamagnaat Barry Diller, een miljardair die ooit het grootste jacht ter wereld had, die nog films heeft geproduceerd van Steven Spielberg, die groen licht gaf voor successeries zoals The Simpsons, kortom een grote meneer in Hollywood. Hun relatie bleef niet onbesproken in de societybladen maar hield wel stand.

Van haar wrap dress, een jurk met V-hals die om het lijf gewikkeld wordt, zijn over heel de wereld miljoenen exemplaren verkocht. Onder meer Michelle Obama koos ervoor en ook koningin Mathilde, al liet die wel de diep uitgesneden decolleté van haar exemplaar zedig dichtknopen tot aan de hals. Het modebedrijf van Diane von Fürstenberg was ook commercieel jarenlang een groot succes. Pas vier, vijf jaar geleden moest ze winkels sluiten (in Antwerpen onder meer) en de zakenactiviteiten terugschroeven.

© Jeroen Hanselaer

In New York is Diane von Fürstenberg godmother, meter dus, van het Vrijheidsbeeld en het bijbehorende museum. Ze was zelf een migrant en ze is ook de dochter van migranten. Haar vader was destijds vanuit Moldavië naar Brussel geëmigreerd. Haar moeder, die van joodse komaf was en de hel van Auschwitz overleefde, kwam als vierjarig Grieks kind in Brussel aan.

Toen toenmalig schepen van cultuur Philip Heylen begon te dromen van een museum in het gebouw waaruit lang geleden 2,5 miljoen migranten de overtocht maakten naar Amerika, trok hij zijn stoutste schoenen aan en vroeg hij steun voor het project aan Diane von Fürstenberg. “Waarom ik het deed?”, zei ze gisteren in een korte, luchtige speech. “Simpel, Philip Heylen is zo iemand waar je geen nee tegen kunt zeggen. Als je zijn telefoontjes niet beantwoordt, begint hij te mailen. Als hij niet door de deur binnengeraakt, komt hij langs het venster.”

Meeslepend en met waardigheid

Ze dankte ook België, “omdat dit land mijn ouders als migranten heeft omarmd en hen een nieuw leven heeft gegeven.” Na een rondleiding door het museum, dat ze sinds de opening niet meer had bezocht, zei ze geëmotioneerd te zijn. “Het verhaal wordt heel meeslepend en met waardigheid gepresenteerd.” In een kort gesprekje achteraf zei ze nog dat migratie vandaag erg onder druk staat. “Het is moeilijk. Mensen worden ook steeds bozer. Overal. Hier en in de Verenigde Staten.” Von Fürstenberg staat ervoor bekend de Democraten te steunen in de VS, maar ze hoedt zich voor te politieke uitspraken. “Wat vind je er zelf van? Het is echt lastig.”

Er was behalve haar meterschap en het tienjarig bestaan van het museum nog een reden voor de ontvangst met zoveel allures (met inbegrip van een vijf motoren sterke politie-escorte). Studio 100 droomt ervan om hun nieuwe succesmusical Red Star Line op een dag voor een Amerikaans publiek te kunnen brengen en, kijk, echtgenoot Barry Diller heeft ook nog op Broadway een aantal musicals geproduceerd.

“Zou dat interessant kunnen zijn voor ons? Oh. Daar zeg je zo wat”, maakte Gert Verhulst er zich met een grapje vanaf. En dan: “Ach, het is een grote stap naar New York. We zien wel.” Hoe dan ook werd Diane von Fürstenberg na het museumbezoek ook verwacht als eregaste op een voorstelling van Red Star Line in Puurs. Een duidelijke poging om haar te laten lobbyen. “Ja, ik weet het”, zei ze zelf. “Het is wel met heel veel mensen op de scène. Maar goed, ik kijk erg uit naar de voorstelling.”

Schoon volk bij de voorstelling van de musical Red Star Line, want naast Diane von Fürstenberg, hier geflankeerd door toenmalig schepen van Cultuur Philip Heylen en Gert Verhulst, tekende ook schoenenontwerper Christian Louboutin present. — © Carlo Coppejans

In haar gezelschap bevond zich overigens, behalve haar broer die heel zijn leven in Brussel is blijven wonen, ook een zekere Christian Louboutin, jawel, de schoenenontwerper. Schoon volk toch, voor een regenachtige zondagmiddag aan de Schelde.

“Prachtige voorstelling!”, zei Von Fürstenberg na de voorstelling. “Ik ben ontroerd door deze schitterende acteurs, door dit verhaal, dat me doet denken aan mijn eigen verleden…”