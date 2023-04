CEO Philippe Bormans over ongelukkige kalender voor Union: “Wij zijn geen excuustruzen”

Antwerp speelt komende zondag 30 april de bekerfinale tegen KV Mechelen, maar dan beginnen ook de play-offs al met Racing Genk-Club Brugge. RAFC werkt zijn eerste speeldag pas af op woensdag 3 mei tegen Union SG. De Brusselaars moeten vervolgens al op zaterdag 6 mei aan de bak tegen Club Brugge en heeft dus niet de ideale aanloop naar die tweede speeldag. Was het niet eerlijker geweest – ook richting Antwerp – om alle clubs op woensdag te laten aftrappen? Kalenderwijzigingen zijn in elk geval niet meer aan de orde.

Bij Union, dat de facto benadeeld wordt door de bekerfinale, wil men er niet te veel drama van maken. CEO Philippe Bormans: “Het is waar, wij hadden het liever anders gezien, maar ik heb begrip voor de moeilijkheden die gepaard gaan met de samenstelling van zo een kalender. Zeker nu we in zo een raar seizoen zitten, met eerder het WK. Het is jammer dat we minder dagen voorbereiding hebben dan de concurrentie richting speeldag twee, maar we gaan geen acties ondernemen om dit te veranderen.”

Bormans vervolgt: “Deze kalender gaan we ook niet inroepen als excuus als het minder loopt. Wij zijn geen excuustruzen. We hebben midweekvoetbal tot dusver altijd goed verteerd. Hopelijk blijft dat ook de komende weken zo.”

Na speeldag twee zijn alle matchen telkens op dezelfde dag geprogrammeerd.