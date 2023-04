Chinese ambassadeur in Frankrijk op het matje geroepen voor uitspraken over voormalige Sovjetstaten

De Chinese ambassadeur in Frankrijk wordt op het matje geroepen door de regering van Estland, Litouwen en Letland. Lu Shaye had vrijdag in een interview opmerkelijke uitspraken gedaan over de soevereiniteit van voormalige Sovjetstaten.

In een interview met de Franse tv-zender LCI deed Lu Shaye, de Chinese ambassadeur in Frankrijk, vrijdag de omstreden uitspraken. Hij kreeg er de vraag of de Krim Oekraïne toebehoort, en antwoordde dat “het afhangt van hoe je naar dat probleem kijkt”. “Historisch gezien hoort het bij Rusland, en het werd aan Oekraïne geschonken door voormalig Sovjetleider Nikita Chroetsjov. Maar in het internationale recht hebben zelfs de voormalige Sovjetstaten niet een effectief statuut, want er is geen internationaal akkoord om hun status als soeverein land te rechtvaardigen.”

Dat leidde tot flink wat kwade reacties in Litouwen, Letland en Estland, drie gewezen Sovjetstaten. In een tweet vraagt de Letse buitenlandminister Edgars Rinkevics uitleg van de Chinese ambassade in Riga. Zijn Estse collega Margus Tsahkna heeft het over “valse” beweringen en een “verkeerde interpretatie van de geschiedenis”.

“Als iemand zich nog afvraagt waarom de Baltische staten China wantrouwen als derde partij om vrede te brengen in Oekraïne, hier is een Chinese ambassadeur die meent dat de Krim Russisch is en dat onze grenzen geen wettelijke basis hebben”, voegde de Litouwse buitenlandminister Gabrielius Landsbergis eraan toe.

Steun

De kritiek kwam niet alleen van die landen. “Het is vreemd om een absurde versie van de geschiedenis van de Krim te horen van een volksvertegenwoordiger uit een land dat liegt over zijn eigen geschiedenis”, zei Mikhailo Podoliak, adviseur van de Oekraïense president Zelenski. “Als je een grote politieke speler wil zijn, neem de propaganda van Rusland dan niet over.”

Josep Borrell, verantwoordelijk voor het buitenlands beleid binnen de EU, noemt de uitspraken “onaanvaardbaar”. “De Europese Unie kan alleen veronderstellen dat deze uitspraken niet het officiële beleid van China vertegenwoordigen.”

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laat maandag weten dat de uitspraken van Shaye wel degelijk de officiële kijk van China op dit onderwerp weergeven.