Biologische landbouw moet toenemen tot 5 procent in Vlaanderen

Het aantal biologische landbouwbedrijven moet tegen 2027 toenemen tot 5 procent van het totaal. Dat staat in het nieuwe Vlaamse plan voor biolandbouw van minister Jo Brouns. Momenteel gaat het slechts om 2,67 procent.

Het plan is een van de Vlaamse vertalingen van de Europese ‘Farm to Fork’-strategie, die onder meer tot doel heeft de landbouw duurzamer en klimaatneutraal te maken. Het kwam tot stand in samenwerking met de sector.

Vlaanderen wil het aantal biolandbouwers in vier jaar tijd laten stijgen van 2,67 procent tot 5 procent. Uitgedrukt in oppervlakte is de stijging nog groter. Daar moet het van 1,6 naar 5 procent gaan.

Om die ambities te verwezenlijken, moet de vraag naar bioproducten omhoog. Overheden en grootkeukens zullen worden gestimuleerd om het voortouw te nemen in het aanbieden van bio. De consument zal beter bewust worden gemaakt over wat bio betekent. Voor het onderwijs komen er educatieve pakketten. Om te zorgen dat ook de aanbodzijde volgt, zullen landbouwers via onder meer onderwijs en netwerking worden gestimuleerd om de overstap te maken.

Het aantal biologische landbouwers in Vlaanderen is de afgelopen jaren sterk gestegen, van 256 in 2010 tot 621 in 2021. Het areaal maakte een gelijkaardige stijging door.