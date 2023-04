Vlaamse Onderwijsraad: “Regels schrappen alleen is niet voldoende voor aanpak planlast in onderwijs”

Alleen regels uit de onderwijsregelgeving schrappen is volgens de Vlaamse Onderwijsraad onvoldoende om de planlast in het onderwijs terug te dringen. Dat zegt de Vlor in een advies over het zogenaamde ‘schrappingsdecreet’ van minister van Onderwijs Ben Weyts. “We moeten ambitieuzer zijn en ook kijken naar de krappe timing, de complexiteit van regels en afstemming met Belgische en Europese wetgeving. En zeker ook naar de loodzware papiermolen waar scholen onder gebukt gaan”, zegt Vlor-voorzitter Ann Verreth.

De discussie over de planlast in het onderwijs is zeker niet nieuw. Alle voorbije ministers van Onderwijs beloofden om die administratieve last aan te pakken. Ook huidig minister van Onderwijs Ben Weyts mikt met zijn ‘voorontwerp van decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen’, of kortweg ‘schrappingsdecreet’, op een uitzuivering van de regels en een lagere administratieve last voor het onderwijs. De N-VA-minister legde zijn plannen voor advies voor aan de Vlor en vroeg de raad ook meteen om zelf voorstellen te doen om te snoeien in de onderwijsregelgeving.

In haar advies tempert de Vlor meteen de verwachtingen. Zo is de regelgeving zeker niet de enige oorzaak voor de planlast. “We stellen vast dat regels schrappen op zich niet zal volstaan om de planlast voor leerkrachten significant te verminderen”, zegt Vlor-voorzitter Ann Verreth. Volgens de Vlor komt de planlast vaak voort uit de vertaling van regels naar de praktijk, “bij gebrek aan duidelijke verwachtingen over hoe de regelgeving moet toegepast worden”.

Timing regelgeving

Het gaat dan onder meer over de timing van regelgeving. De voorbije jaren werden scholen volgens de Vlor geconfronteerd met voortdurend veranderende regels, die ook heel snel van kracht werden. “Dat maakt het bijzonder moeilijk voor onderwijspersoneel om zich daarop voor te bereiden. Heel concreet vraagt de Vlor dat regelgeving die van kracht wordt op 1 september ten laatste voor de paasvakantie in het voorgaande schooljaar bij het Vlaams Parlement moet ingediend zijn.”

De Vlor doet per onderwijsniveau zelf voorstellen om regels te schrappen of beter af te lijnen, maar hamert erop dat schrappingen “doordacht” moeten gebeuren. Zo worden in de tekst van de minister regels geschrapt die nu niet toegepast worden. “De Vlor vraagt om na te denken of sommige regels niet beter gewoon toegepast worden in plaats van ze te schrappen. Schrappen kan een deel van de oplossing zijn, maar soms kan het voor scholen net minder planlast opleveren als regels helder toegepast worden.”