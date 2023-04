Zeker 100 passagiersvluchten geannuleerd door personeelsstaking op Duitse luchthavens

Vakbond Verdi riep beveiligingsagenten, alsook personeel bij bagage- en de passagierscontrole van de grootste luchthaven in de hoofdstad, op om vanaf half vier in de ochtend tot middernacht het werk neer te leggen. Zo willen ze de druk opvoeren voor betere werkomstandigheden. Verdi vraagt de werkgevers onder meer om toeslagen voor ongunstige werktijden, bijvoorbeeld in het weekend, en een regeling voor de uitbetaling van overuren.

Omdat reizigers niet gecontroleerd kunnen worden, maakte de luchthaven kort na de aankondiging bekend dat er geen passagiersvluchten zouden opstijgen en ook enkele landingen niet zullen doorgaan. Vliegtuigen met enkel goederen aan boord, zouden geen hinder ondervinden.

Ook op de luchthaven van Hamburg heeft Verdi waarschuwingsstakingen aangekondigd vanaf maandagochtend, specifiek voor werknemers van Aviation Handling Services Hamburg GmbH AHS, die onder meer verantwoordelijk zijn voor het inchecken en instappen. Vanmorgen raakte daar bekend dat zeker 30 van de 160 geplande vertrekken niet door zullen gaan en dat aantal kan volgens de luchthaven nog oplopen. Aankomsten verlopen gewoon zoals gepland.

Kritiek

De Duitse luchthavenvereniging bekritiseerde de waarschuwingsstakingen bij de dienstverleners. “Nogmaals, de luchthavens zijn de belangrijkste gedupeerden, hoewel zij niet betrokken zijn bij de onderhandelingen en geen onderhandelingspartij zijn.”

De acties zijn deel van een lange lijst stakingen die de afgelopen weken werden georganiseerd doorheen Duitsland, vooral in de vervoerssector. Afgelopen week staakte luchtvaartpersoneel op drie verschillende dagen en vrijdag lag het spoornetwerk in het hele land urenlang stil.