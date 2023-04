Ondernemingsraad bij Delhaize afgelopen: “Zoals verwacht op niets uitgedraaid”

De ondernemingsraad bij Delhaize is maandag “op niets uitgedraaid”, meldt Chantal Delie van de socialistische vakbond BBTK. Dit weekend al hadden de vakbonden aangegeven dat ze niet wilden dat het toekomstplan van de winkelketen maandag op de maandelijkse ondernemingsraad besproken zou worden, in plaats van op een bijzondere ondernemingsraad.

De ondernemingsraad is maandag om 9.30 uur gestart en was omstreeks 11.30 uur afgelopen. De vergadering werd ook tweemaal geschorst. “De modaliteiten rond de agendapunten van de vergadering zijn niet gerespecteerd”, stelt vakbondsvertegenwoordiger Delie. “Met de voltallige vakbondsdelegatie willen we een nieuwe bijzondere ondernemingsraad vastleggen, omdat er dan ook vakbondssecretarissen aanwezig kunnen zijn. Volgens het huishoudelijk reglement moet die er binnen tien dagen komen, en is er slechts een derde van de mensen nodig. Maar de directie weigert.”

Delie stapte naar eigen zeggen met “erg lage verwachtingen” naar de ondernemingsraad, “en die lage verwachtingen zijn ingelost”. “Er is geen respect. De directie treedt de regels met de voeten. De impasse wordt groter.”

Delhaize stelde zijn franchiseplan op 7 maart voor. Daarop ontstond een sociaal conflict waaraan bijna zeven weken later nog steeds geen begin van een oplossing lijkt te komen, ondanks drie bijzondere ondernemingsraden en twee verzoeningspogingen onder aansturing van een sociaal bemiddelaar.

Delhaize “open voor verder overleg”

In een schriftelijk statement bevestigt Delhaize “nogmaals te willen praten over garanties en maatregelen om onzekerheden bij de medewerkers weg te nemen. Maar jammer genoeg hebben de sociale partners de meeting vroegtijdig verlaten.”

De retailer zegt open te staan voor een nieuwe bijzondere ondernemingsraad. “Delhaize zal zo snel mogelijk een datum voorstellen voor deze meeting”, aldus het bedrijf, dat voorts nog benadrukt te blijven “inzetten op een serene en constructieve dialoog”.

Op 22 mei staat een nieuwe gewone ondernemingsraad op het programma bij Delhaize, volgens de vakbondsinformatie.