China versnelt bouw van nieuwe kolencentrales

Chinese provinciebesturen hebben in het eerste kwartaal van dit jaar vergunningen gegeven voor kolengestookte energiecentrales met een capaciteit van minstens 20,45 gigawatt. Dat is meer dan in dezelfde periode vorig jaar (8,63 gigawatt) en bovendien ook meer dan de vergunde capaciteit in heel 2021 (18,55 gigawatt). Dat zegt Greenpeace, dat hekelt dat het land zo zijn beloftes om de uitstoot van fossiele brandstoffen te verlagen in het gedrang brengt.

De beloftes van China worden als essentieel beschouwd om de klimaatopwarming onder controle te houden: het land is, in absolute termen en per inwoner, de grootste uitstoter van broeikasgassen zoals CO2.

De nog hogere uitstoot die eraan zit te komen voedt de vrees dat China terugkomt op de doelen die het zelf gesteld had: tussen 2026 en 2030 de uitstootpiek bereiken, en tegen 2060 CO2-neutraal zijn. Vorig jaar werd 60 procent van de elektriciteit in China opgewerkt dankzij steenkool.

Nog meer kolencentrales brengen het risico van een klimaatramp dichterbij, betreurt Xie Wenwen van Greenpeace.

In 2022 keurden de Chinezen het hoogste aantal kolengestookte energiecentrales goed sinds 2015, bleek in februari al uit een studie van het Finse Centre for Research on Energy and Clean Air.

Stroomvoorziening

De meeste vergunningen werden verleend in provincies die vorig jaar problemen kenden met de stroomvoorziening, vanwege de recordtemperaturen die ervoor zorgden dat er minder energie met waterkracht werd opgewekt, stelt Greenpeace. De milieuorganisatie ziet zo een vicieuze cirkel ontstaan: kolencentrales bouwen, om airco’s aan te drijven, veroorzaken meer CO2-uitstoot, die op hun beurt de klimaatverandering nog versnellen en leiden tot nog langere perioden van droogte.

Wind-, zonne-, water- en kernenergie moeten tegen 2025 in China goed zijn voor een derde van de elektriciteitsvraag, tegen 28,8 procent in 2020.