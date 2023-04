Drama voor Laurent Depoitre: AA Gent-spits scheurt achillespees en is maandenlang out

AA Gent-aanvaller Laurent Depoitre heeft zondagavond in het met 1-2 verloren duel tegen KV Oostende op de 34e en tevens laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League een scheur in de achillespees van zijn linkervoet opgelopen. De 34-jarige spits moet onder het mes en nadien wacht een langdurige revalidatie, zo maakte AA Gent maandag bekend.

Depoitre is dit seizoen geen basisspeler bij de Buffalo’s. In 44 duels, in alle competities samen, was hij goed voor zeven doelpunten en vijf assists. Ook tegen de Kustboys kregen topschutter Hugo Cuypers en Gift Orban de voorkeur in de spits en moest Depoitre vanop de bank toekijken. Een kwartier voor affluiten mocht hij toch het veld op van coach Hein Vanhaezebrouck, die daarmee zijn vijfde en laatste wissel gebruikte. Voordien, vlak na de 0-1 van KVO, had Vanhaezebrouck immers al een vierdubbele wissel doorgevoerd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een minuut na de invalbeurt viel de gelijkmaker van Cuypers, maar nauwelijks enkele minuten later sloeg het noodlot toe. Depoitre blesseerde zich en kon niet meer verder, maar de Gentse wissels waren opgebruikt. Met z’n tienen liepen ze in het slot nog tegen de 1-2 aan. Het laatste ticket voor de Champions’ Play-off kwam zo alsnog in handen van Club Brugge, dat een 7-0 pandoering uitdeelde aan Eupen. Voor Gent wacht de Europe Play-off.