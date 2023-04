“Geringe hinder” bij Albert Heijn België door staking in distributiecentra

De vakbondsactie bij de distributiecentra van Albert Heijn veroorzaakt maandagmiddag geringe hinder in de Vlaamse winkels van de supermarktketen. Dat is vernomen bij woordvoerder Ann Maes van Albert Heijn België.

De Nederlandse vakbonden kondigden acties aan bij alle zes distributiecentra: in Pijnacker, Tilburg, Geldermalsen, Hoorn, Zaandam en Zwolle. Vanuit die centra worden alle filialen van Albert Heijn in Nederland en België bevoorraad. De keten heeft meer dan 70 vestigingen in Vlaanderen. Door de staking liggen twee van de zes distributiecentra, in Geldermalsen en Zwolle, bijna volledig plat, bericht het Nederlandse nieuwsagentschap ANP.

De vestigingen in ons land ondervinden “geringe hinder”, aldus woordvoerder Ann Maes van Albert Heijn België. Dat komt omdat de winkels pas maandagmiddag openen en de staking in Nederland nog maar net is gestart. “We hopen dat we de hinder gering kunnen houden. Sommige klanten zullen de impact merken, anderen niet.”

Welke winkels al dan niet hinder ondervinden, is moeilijk te zeggen. Dat hangt af van de aanvulgraad van de verschillende productcategorieën afgelopen weekend. Ook is moeilijk te voorspellen in welke mate de winkels de komende dagen nog hinder kunnen ondervinden.

Parttimers

De staking begon zondagavond al onder parttimers. De Nederlandse vakbond FNV telde toen al zowat 400 stakers, maandagochtend gaat het volgens FNV-bestuurder Shefania Sewbaks om 400 tot 500 mensen die het werk hebben neergelegd. Ze verwacht dat dit aantal in de loop van de dag nog verder oploopt.

Inzet van de acties is een hogere loonsverhoging om de impact van de hoge inflatie voor het personeel te compenseren. FNV wil dat de salarissen in een jaar structureel omhooggaan met ruim 14 procent, maar Albert Heijn heeft een loonsverhoging van 8 procent voorgesteld.

In de zes distributiecentra van Albert Heijn werken volgens de keten ongeveer 6.000 mensen, van wie ongeveer de helft op uitzendbasis.