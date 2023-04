Maud Vanwalleghem (CD&V) stopt als senator na de dood van haar zoontje: “Geen omgeving die bevorderlijk is voor herstel”

“Het is een eer geweest om volksvertegenwoordiger te zijn”, zegt Maud Vanwalleghem. Maar het is evident om het mandaat nu los te laten, luidt het.

Vanwalleghem kwam in oktober 2021 in de Senaat terecht als opvolgster van Sabine de Bethune, die naar het Grondwettelijk Hof verhuisde. Twee maanden later werd haar zoon Hector geboren. Maar een helse maand later stierf hij aan een zeldzame ziekte. “Ik had het voorrecht om net in die periode senator te zijn, wat me een verankering gaf met die échte wereld”, zegt ze. “In mijn mandaat vond ik voldoening, zingeving, betekenis. En zeker voor ouders van sterrenkinderen.”

Zo diende Vanwalleghem eind vorig jaar een voorstel van resolutie in voor meer erkenning en ondersteuning van ouders die een kind verliezen tijdens de zwangerschap. “Hector motiveert me”, zei ze daarover toen in een interview met deze krant.

“Maar het afgelopen jaar heeft ook onnoemelijk veel van mij en mijn gezin gevraagd”, zegt ze nu. “Ik heb gezocht naar een balans, maar ik vond die niet. Het werd me duidelijk dat ik niet zal herstellen van dit trauma op de manier die ik waardig vind voor mezelf en voor mijn gezin, als ik in de politiek blijf. Daar wordt mijn ‘vechtmodus’ te veel aangewakkerd, een vechtmodus die uitgeput is nadat ik moest strijden om mijn kind in leven te houden, daarna om hem te mogen laten gaan, en tot slot om een heel jaar recht te blijven. De politiek is geen omgeving die bevorderlijk is voor herstel. Bij uitbreiding is onze maatschappij dat niet.”

Ze wil zich ook niet aan haar mandaat vastklampen. CD&V zal op korte termijn beslissen over wie haar opvolgt. “Ik heb Maud leren kennen als een bijzonder intelligente en sterke vrouw die zich inzet voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Ik heb heel veel respect voor de keuze die ze maakt. Ik dank haar van harte voor al het werk dat zij geleverd heeft en wens haar veel succes”, reageert partijvoorzitter Sammy Mahdi.