CEO van bedrijf achter NBC en Universal Studios stapt op na “ongepaste relatie”: “Ik heb er veel spijt van”

De CEO van het Amerikaanse mediabedrijf NBCUniversal Jeff Shell is opgestapt omdat hij een “ongepaste relatie” had met een medewerkster. Onder andere de Amerikaanse televisiezender NBC en filmproductiemaatschappij Universal vallen onder het bedrijf.

NBCUniversal liet een onderzoek uitvoeren naar ongepast gedrag binnen het bedrijf, nadat een klacht was ingediend tegen CEO Jeff Shell. Daaruit bleek dat de CEO een ongepaste relatie met een vrouwelijke collega had. Moederbedrijf Comcast liet zondag in een statement weten dat het samen met Jeff Shell heeft besloten dat hij NBCUniversal verlaat.

“Ik had een ongepaste relatie met een vrouw binnen het bedrijf en daar heb ik veel spijt van”, zegt Shell in het statement. “Het spijt mij enorm dat ik mijn collega’s van Comcast en NBCUniversal heb teleurgesteld. Ze zijn de meest getalenteerde mensen in de industrie en de kans om 19 jaar met ze te werken was een privilege.”

Shell werd in januari 2020 benoemd tot CEO. Hij was verantwoordelijk voor de pretparken van Universal Studios, de streamingdienst Peacock, de filmproductiemaatschappij Universal Studios en de televisiezender NBC News. Een groot deel van zijn tijd als CEO werd gekenmerkt door corona, die ervoor zorgde dat de pretparken en bioscopen dicht moesten en de opnames van films en series gestaakt werden.

Het is niet de eerste keer dat iemand met een hoge functie bij het bedrijf weggaat vanwege een relatie met een medewerkster. In april 2020 stapte vicevoorzitter van Universal Ron Meyer op na een affaire en afpersing. Meyer zei dat hij jaren geleden “een korte buitenechtelijke relatie” had met een vrouw die “vervolgens valse beschuldigingen” tegen hem uitte en met wie hij een contract afsloot voor haar stilzwijgen. Shell moest dat toen aan zijn medewerkers bekendmaken. “Wij geloven dat dit niet overeenkomt met de waarden van ons bedrijf”, zei hij toen nog.