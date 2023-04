Oekraïne beraamde plannen voor aanval op Moskou: “Massale aanvallen, met alles wat we hebben”

“Bereid u voor op massale aanvallen op 24 februari… Met alles wat we hebben.” Dat order had Kyrylo Budanov, hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst HUR, aan een van zijn officieren gegeven. Althans volgens een vertrouwelijk rapport van de Amerikaanse geheime dienst NSA.

Op 22 februari, twee dagen voor de eerste verjaardag van de oorlog, stuurde de Amerikaanse inlichtingendienst CIA een nieuw rapport uit, met de melding dat de HUR “er op verzoek van Washington mee instemt om aanvallen uit te stellen”. Waarom de Oekraïners akkoord gaan met dat uitstel, is niet af te leiden uit het rapport.

De gelekte informatie komt uit documenten die de 21-jarige reservist Jack Teixeira had gelekt in een chatgroep op het sociale netwerk Discord en toont aan dat Oekraïne de oorlog graag naar Rusland zou verplaatsen. In Washington is men al langer bezorgd over Oekraïense aanvallen op Russische bodem, zeker als de Oekraïeners daar Amerikaanse wapens voor zouden aanwenden. Een Oekraïense aanval op Russische bodem zou de oorlog voelbaarder maken voor het Russische volk, maar het zou het risico op een verdere escalatie van de oorlog ook aanzienlijk vergroten.