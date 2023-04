OPROEP. Nam jij deel aan PFOS-onderzoek bij jongeren?

Drie op de vier jongeren die in de omgeving van Zwijndrecht wonen, lopen mogelijk gezondheidsrisico’s omdat er een te hoog gehalte aan PFOS in hun bloed zit. Dat blijkt uit een onderzoek van het VITO en drie universiteiten bij 300 jongeren. De individuele resultaten van die metingen worden per brief meegedeeld aan alle deelnemende jongeren. Heb jij deelgenomen aan het onderzoek en wil je daarover getuigen in onze krant? Hoe verloopt de communicatie? Hoe helder worden de onderzoeksresultaten gecommuniceerd? Kreeg je advies over wat er nu moet gebeuren? Laat het ons weten.