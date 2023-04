SJOTCAST #30. “Er hebben nog topclubs mindere periodes gehad, maar niemand is zo diep gevallen als Anderlecht”

De teerlingen zijn geworpen, de play off-tickets verdeeld. In aflevering 30 van Sjotcast ontving Yanko chef voetbal Ludo Vandewalle en Anderlecht-watcher Jurgen Geril. Terwijl Yanko betwijfelt of Rik De Mil kan aanblijven bij Club Brugge, keek Jurgen met grote ogen naar de VIP-invasie bij Anderlecht en verlekkert Ludo zich op de finale van… The Masked Singer.