“Cheerleader” (45) ontfutselt naaktbeelden van 28 Vlaamse jongens en wordt in auto betrapt met tiener op schoot: “Ik was rijles aan het geven”

Een 45-jarige Duitser heeft voor de Brugse strafrechtbank zes jaar effectieve celstraf gekregen voor cyberlokking, grooming, aanzetten tot ontucht en aanmaak van kinderporno. Door zich online uit te geven voor een Kortrijks tienermeisje kon Matthias S. liefst 28 Vlaamse jongens overtuigen om naaktbeelden van zichzelf naar hem door te sturen. Hij werd in Brugge in zijn wagen geklist met een tiener op zijn schoot. “Ik was rijles aan het geven”, was zijn uitleg. Een Oostenrijkse kompaan kreeg 37 maanden cel.

Op 3 april vorig jaar reed Matthias S. liefst 870 kilometer vanuit zijn woonplaats in de Duitse gemeente Ofterschwang naar Sint-Kruis waar hij had afgesproken met een veertienjarige jongen. De twee hadden elkaar leren kennen via het internet. Een politiepatrouille kreeg de wagen met Duitse nummerplaten per toeval in de gaten en besloot die te controleren. In de auto zat Matthias S. met zijn slachtoffer op de schoot. “Ik was rijles aan het geven”, verklaarde hij daar later over. De Duitser probeerde nog te vluchten, maar werd gevat en zit sindsdien achter de tralies.

Kinderporno

Uit het verhoor van de jongen, die thuis was weggelopen, bleek dat hij slachtoffer was geworden van grooming. S. had via online chat een vertrouwensrelatie met hem opgebouwd met als enige doel hem te manipuleren of te misbruiken. Onderzoek van zijn computer wees uit dat S. samenwerkte met Hartwig G., een 67-jarige Oostenrijker die in Wenen als voetbaltrainer aan de slag was. Drie weken na de arrestatie van S. kon Hartwig G. worden opgepakt in een hotelkamer in Roeselare. Sindsdien zit ook hij achter de tralies. De man werd in Oostenrijk al veroordeeld voor bezit en verspreiding van kinderporno.

Op een usb-stick van Matthias S., ook al een veroordeling opliep voor bezit en verspreiding van kinderporno, werd een lijst met 66 kindernamen aangetroffen, vergezeld van hun geboortedatum. Daarvan konden er 28 worden geïdentificeerd. Het waren allemaal Vlaamse jongens tussen twaalf en zeventien jaar, die door S. waren gecontacteerd via online chat. Hij had zich daarbij uitgegeven voor een jonge cheerleader uit Kortrijk. Hij bezorgde hen eerst zelf expliciete beelden, zogezegd van het tienermeisje. Als wederdienst moesten ze dan naaktbeelden van zichzelf bezorgen. “Een heel sluwe manier om kinderporno aan te maken”, stelde Kris Luyckx, de advocaat van Child Focus

Psychiatrische begeleiding

De slachtoffers waren veelal jongens in een problematische situatie. Hij zou zich bij hen hebben opgeworpen als een soort “witte ridder” en naar eigen zeggen handelde hij “uit medelijden” met hen. Tijdens het proces, dat achter gesloten deuren werd gevoerd, benadrukte zijn advocaat dat S. niets wenst te vergoeilijken. “Mijn cliënt was zelf het slachtoffer van seksueel misbruik in zijn jeugd, en besefte daardoor onvoldoende welke schade hij aanrichtte”, aldus meester Piet Tulkens, die tevergeefs aandrong op probatiemaatregelen, zoals psychiatrische begeleiding in Duitsland. Voor aanranding werd S. evenwel vrijgesproken. (Lees verder onder de foto)

Hartwig G. kreeg 37 maanden cel voor zijn aandeel in de feiten — © aft

De beelden die S. ontfutselde aan zijn slachtoffers stuurde hij door naar zijn Oostenrijkse kompaan. Op de computer van Hartwig G. werden tienduizenden kinderpornografische beelden aangetroffen. De man gaf zijn aandeel in de feiten toe en kreeg maandag 37 maanden cel. De beide mannen moeten aan Child Focus een euro symbolische schadevergoeding betalen. Een viertal slachtoffers kreeg een schadevergoeding toegekend.

Judith Demeyer, advocate van de jongen in de wagen zat van S., reageert tevreden op de uitspraak. “Ik denk dat het een wijze beslissing is om die man voor lange tijd uit de maatschappij te verwijderen en zo te vermijden dat er nog meer slachtoffers vallen”, zegt ze. “Het is ronduit beangstigend dat deze man zover reed om de feiten te plegen.”