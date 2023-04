Leraar en oprichter dansschool (33) op non-actief na grensoverschrijdend gedrag met minderjarige: “Ik worstelde met mezelf”

Dansschool Movez is zeer populair in Zottegem en telt meer dan 200 leden in verschillende leeftijdscategorieën. Van kleuters tot 18+. De feiten kwamen onlangs aan het licht toen het slachtoffer iemand vertelde over de expliciete naaktfoto’s en video’s die hij van de dansleraar had ontvangen. Opvallend genoeg ging het jaarlijks spektakeloptreden van Movez afgelopen weekend in De Kluize in Oosterzele gewoon door. “Om de kinderen iets waar ze zo lang hadden aan gewerkt en naartoe geleefd niet te ontzeggen”, klinkt het bij de twee andere bestuursleden van Movez, die ook laten weten dat er maandagavond een vergadering gepland is om te bepalen hoe het nu verder moet met Movez.

“Alles gebeurde met wederzijdse toestemming”

De dansleraar is immers het gezicht en ook de bezieler van de dansschool. De ouders van de dansschool kregen in een kort bericht vanuit het bestuur wel te horen dat de dansleraar er ‘om persoonlijke redenen’ niet bij zou zijn tijdens het langverwachte optreden van het voorbije weekend en hij werd op non-actief gezet. Er werd ook klacht ingediend bij de politie.

Gevraagd om een reactie bevestigt hij dat hij over de schreef is gegaan, maar tegelijk benadrukt hij dat alles in een ongedwongen sfeer is verlopen. “Ik heb foto’s en video’s uitgewisseld, maar dat gebeurde met toestemming van de jongen en hij stuurde er zelf ook. Uiteraard besef ik dat zoiets niet kan, maar het is mij overkomen in een periode dat ik worstelde met mijzelf. Ik wacht nu het onderzoek af en zal er alle medewerking aan verlenen.”

Eerdere feiten

De dansleraar moest zich eerder al verantwoorden voor andere feiten van grensoverschrijdend gedrag en hij had jaren geleden een relatie met een minderjarig lid van de club. “Ik ben toen niet strafrechterlijk vervolgd en wat de relatie betreft, ik was in die periode zelf een jonge twintiger en de relatie heeft jaren geduurd. Op de basisschool waar ik lesgeef zijn er voor alle duidelijkheid nooit klachten geweest. Ik hoop dat het onderzoek sereen kan verlopen en ik een tweede kans krijgt.”

Aan de slag als leerkracht

De directeur van de Geraardsbergse basisschool laat weten op de hoogte te zijn van de feiten en dat de leerkracht er nog aan de slag is. “Het gaat om feiten die niet hier bij ons op school zijn gebeurd”, aldus de directeur. “We zijn wel in overleg met het schoolbestuur om eventuele verdere acties te bepalen. Wat het inlichten van de ouders van onze school betreft, dat zal te gepasten tijde gebeuren. Momenteel hebben we nog geen vragen in die zin gekregen.”