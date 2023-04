Je hebt nog één week om energiepremies aan te vragen: over welke premies gaat het? En waar heb jij recht op?

Eerste basispakket energie: 392 euro

Wie heeft er recht op?

Het basispakket elektriciteit/gas geldt enkel voor wie al van vóór 31 december 2022 een variabel contract had (voor de maanden november en december werd naar referentiedatum 30 september 2022 gekeken). Ook wie een vast contract heeft dat na 30 september 2021 werd afgesloten of werd vernieuwd, heeft recht op het basispakket energie.

Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een korting van 135 euro per maand op de gasfactuur, en 61 euro per maand op de elektriciteitsfactuur.

Let wel: wie al het sociaal tarief krijgt, heeft geen recht op het basispakket energie. Wie te veel verdient, moet achteraf een deel terugbetalen via de belastingen.

Ook wie verwarmt met propaan of butaan heeft geen recht op het basispakket gas.

Hoe aanvragen?

Het eerste basispakket (de energiepremie voor de maanden november en december) werd in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch uitgekeerd door de energieleverancier bij wie de klant op 30 september 2022 een contract had voor elektriciteit en/of gas. Sinds 23 januari kan dat basispakket aangevraagd worden als het niet automatisch werd toegekend. Omdat er een probleem was met persoonlijke gegevens bijvoorbeeld.

Denk je recht te hebben op de premie maar vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota, dan kan je nog tot en met 30 april 2023 je aanvraag indienen, via een online aanvraag. Dat kan zowel door de persoon op wiens naam het elektriciteits- of gascontract staat als door een ander gezinslid dat op hetzelfde adres gedomicilieerd staat. Heb je die mogelijkheid niet? Dan kan je ook een aanvraag via e-mail op per brief opsturen. Hou er wel rekening mee dat die aanvragen aanzienlijk meer verwerkingstijd in beslag nemen.

Ook als je verwarmt met een collectieve installatie voor gas (flatgebouwen) heb je recht op het basispakket voor gas.

Tweede basispakket energie: 588 euro

Vanaf vandaag, maandag 24 april 2023, kan je ook het tweede basispakket voor elektriciteit en gas aanvragen als je dat nog niet ontving. Dat kan via de online toepassing of door het aanvraagformulier per post of e-mail op te sturen. Je hebt daarvoor de tijd tot en met 31 juli 2023.

Wie heeft er recht op?

Het tweede basispakket is een premie die wordt toegekend aan elk huishouden dat op 31 december 2022 een lopend contract had voor elektriciteit en/of gas of huishoudens die op die datum een collectieve installatie voor gas hadden.

“De premie geldt voor alle variabele contracten. Heb je een vast contract, dan krijg je de premie enkel als dat contract werd afgesloten op basis van een tarief na 30 september 2021 of hernieuwd na 30 september 2021”, zegt Lien Meurisse van de FOD Economie.

Basispakket 2 gaat over de maanden januari, februari en maart. Dat wil zeggen dat je voor die drie maanden een premie van in totaal 183 euro ontvangt voor je elektriciteitscontract en van 405 euro voor je gascontract. Mensen die al genieten van het federale sociaal tarief, hebben geen recht op het basispakket.

Hoe aanvragen?

Als je niet zeker bent of je het tweede basispakket hebt ontvangen, dan controleer je eerst de elektriciteits- en gasfacturen die je voor de maanden februari, maart of april 2023 ontving. De premie werd in de meeste gevallen van je voorschotfactuur afgetrokken. Is jouw voorschotfactuur lager dan de premie, dan werd het resterende bedrag via een volgende factuur of een afrekening geregeld of ontving je een creditnota. In dat geval werd het geld of het saldo overgeschreven op je bankrekening. In ieder geval vermeldt de factuur of de overschrijving: ‘Federaal basispakket elektriciteit 2023’ / ‘Federaal basispakket gas 2023’.

Denk je recht te hebben op de premie maar vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota, dan kan je tot en met 31 juli 2023 je aanvraag indienen.

Stookoliecheque: 300 euro

Wie heeft er recht op?

Elk huishouden aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de stookoliecheque aanvragen. Dat kan maar één keer, ongeacht het aantal ontvangen leveringen. De verwarmingstoelage bedraagt 300 euro netto.

Hoe aanvragen?

Wie nog van de stookoliecheque wil genieten en nog geen aanvraag indiende, zegt de FOD Economie, kan dat doen tot en met zondag 30 april 2023. Dat kan zowel digitaal als met een aangetekende zending.

Pelletpremie: 250 euro

Wie heeft er recht op?

De pelletpremie van 250 euro is een éénmalig bedrag dat wordt toegekend aan huishoudens die hun hoofdwoning hoofdzakelijk verwarmen met pellets. Je kan de pelletpremie dus niet onvangen als je de stookoliecheque al ontving of als je recht hebt op het basispakket gas. Ook huishoudens die al genieten van het voordelig sociaal tarief hebben geen recht op de pelletpremie.

Daarnaast moet het gaan om een aankoop van pellets in bulk. Dat wil zeggen dat het om een aankoop van minstens 500 kilogram moet gaan, geleverd tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023, luidt het bij de FOD Economie.

Hoe aanvragen?

Je kan de pelletpremie zowel online als per aangetekende zending aanvragen en dat tot en met zondag 30 april 2023.