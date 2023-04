Fans Nantes lovend over ref die goal uiteindelijk goedkeurt ondanks handsbal

Ook in Frankrijk loopt de competitie op de laatste benen. Nantes sleepte in blessuretijd nog een gelijkspel uit de brand in een degradatiekraker tegen Troyes en was daarvoor vooral ref Jérémie Pignard dankbaar voor.

Troyes bevindt zich momenteel in vieze papieren en kreeg op het veld van Nantes een laatste reddingboei toegeworpen. Maar ook de thuisploeg bevond zich nog steeds in de gevarenzone en kon zich geen nederlaag permitteren. Daar leek het nochtans op uit te draaien. Nantes kwam weliswaar op voorsprong dankzij Pallois maar de bezoekers zetten in de tweede de scheve situatie recht. Baldé bracht Troyes langszij dankzij een strafschop en Odobert leek de bezoekers in blessuretijd zelfs de zege te schenken.

Maar dat was buiten Evann Guessand gerekend. Hij pompte in de 96ste minuut de gelijkmaker alsnog tegen de netten. Ref Pignard keurde echter het doelpunt af na voorafgaand handspel van spits Mostafa Mohamed. De VAR vroeg alsnog om de beelden te bekijken waarna het doelpunt toch werd goedgekeurd.

Een moedige beslissing die veel lof kreeg omdat Pignard niet te beroerd was om na afloop van de wedstrijd voor televisie zijn oordeel toe te lichten. Pignard verduidelijkte waarom hij uiteindelijk besloot dat het niet om een vrijwillig handspel ging en hij het doelpunt wel valideerde. Die bereidheid tot communiceren werd in Frankrijk ten zeerste geapprecieerd. Dankzij het behaalde punt vermijdt Nantes momenteel de degradatie maar met nog zes speeldagen te gaan is het laatste woord nog niet gezegd.