Het trieste verhaal van Raul (9) – mishandeld, gedood en gedumpt in Gent – toont aan dat er nog steeds Roma-families in armoede in de marge van de samenleving leven. Landbouwingenieur en antropoloog Koen Geurts doet al twintig jaar zijn best om de gemeenschap hier te integreren in de maatschappij.