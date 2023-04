Inez Weski stopt als advocate van Nederlandse topgangster Ridouan Taghi

De bekende Nederlandse strafpleitster wordt ervan verdacht te hebben deelgenomen aan de activiteiten van een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen, en het schenden van beroepsgeheim. De advocate van Taghi zou berichten van en aan hem hebben doorgegeven terwijl hij in hoge beveiliging verblijft en geen contact mag hebben met de buitenwereld.

De 68-jarige Weski stond Taghi bij in het grote liquidatieproces Marengo, dat draait om een aantal liquidaties en pogingen daartoe. Tegen Taghi is een levenslange celstraf geëist. De zitting die dinsdag in dat proces gepland stond, is uitgesteld naar 15 mei door de arrestatie van Weski.

Afgelopen woensdag had Weski in de Amsterdamse rechtbank aangegeven nog veel onderzoekswensen te hebben, onder meer over een commando dat zegt dat bij hem is geïnformeerd of hij Taghi mogelijk kon ‘neutraliseren’. De rechtbank moet nog beslissen over de onderzoekswensen van Weski. Het is niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren en het is ook niet duidelijk wie de verdediging van Taghi nu op zich gaat nemen.

De advocaten van Weski willen verder geen toelichting geven bij de beslissing van hun cliënte. Ook de rechtbank kan nog niet inhoudelijk reageren op haar aftreden. “Het onderzoek ter terechtzitting in de zaak van verdachte Taghi is afgelopen woensdag nog niet gesloten”, laat een woordvoerster van de rechtbank maandag weten. “Het laatste woord heeft nog niet plaatsgevonden. Op woensdag 17 mei volgt een regiezitting in de zaak van alle verdachten.”