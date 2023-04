Ruim 800 migranten per boot aangekomen op Lampedusa, maar ook zeker een dode

In 24 uur tijd zijn meer dan 800 migranten per boot aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. In totaal arriveerden zondag en maandagochtend 21 boten met mensen aan boord, meldt het Italiaanse persagentschap Ansa maandag. Voor de kust van Lampedusa kwam het ook tot twee schipbreuken.

In de nacht van zondag op maandag verging in de buurt een schip dat vanuit het Tunesische Sfax vertrokken was. Een vissersboot kon 34 mensen redden, maar er werd ook een dodelijk slachtoffer geborgen. Volgens overlevenden zijn er nog een twintigtal vermisten, die bij de reddingsactie niet uit het water gehaald zijn. De mensen die gered werden, zijn overgebracht op een patrouilleboot van de Italiaanse kustwacht en naar het opvang- en registratiekamp voor asielzoekers op Lampedusa gebracht. Het kamp, dat zo’n 400 plaatsen heeft, zit echter overvol.

Kort na het vergaan van het eerste schip zonk nog een tweede boot voor de kust van het Italiaanse eiland. Volgens de kustwacht werden 42 opvarenden gered, onder wie vijf vrouwen en drie minderjarigen. Drie mensen worden nog vermist. De opgepikte migranten zijn naar eigen zeggen afkomstig uit Benin, Kameroen, Congo, Guinee, Mali, Sierra Leone en Zuid-Soedan.

Lampedusa ligt tussen Sicilië en Noord-Afrika. De Tunesische kuststad Sfax ligt bijna 190 kilometer verderop. Vele mensen proberen om met boten uit Tunesië en Libië naar Lampedusa, Malta en Sicilië of het Italiaanse vasteland te varen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn dit jaar al meer dan 35.000 mensen aangekomen. Dat is heel wat meer dan in dezelfde periode vorig jaar (meer dan 8.600).

De regering in Rome kondigde onlangs als gevolg van het grote aantal migranten dat recent in Italië arriveerde, de noodtoestand af om zo geld beschikbaar te kunnen stellen aan de meest getroffen regio’s.