Vervalste Hitlerdagboeken worden toegankelijk via Duits federaal archief

De vervalste dagboeken van Hitler die in het Duitse magazine Stern werden gepubliceerd, worden veertig jaar na publicatie aan het federaal archief van Duitsland overhandigd. Daar zullen de dagboeken toegankelijk zijn voor het grote publiek. Dat hebben mediabedrijf Bertelsmann, eigenaar van Stern, en de Duitse autoriteiten maandag bekendgemaakt.

In 1983 publiceerde het magazine de vermeende dagboeken van Adolf Hitler. Enkele dagen later werd bewezen dat het om vervalsingen ging. Het was een van de grootste mediaschandalen van het vroegere West-Duitsland. De journalist die de dagboeken ‘ontdekte’ en de vervalser, Konrad Kujau, werden opgepakt en veroordeeld tot een celstraf.

Volgens de voorzitter van het Federaal Archief Michael Hollmann toonden de dagboeken “een schaamteloze poging om de wrede misdaden van het naziregime een menselijke laag te geven die weerklank vond in de samenleving van de jaren tachtig”. De documenten zullen voor altijd opgeslagen worden in de site van Koblenz en toegankelijk gemaakt worden als onderdeel van het wettelijke mandaat van het archief.

Het Instituut voor Hedendaagse Geschiedenis (IfZ) voert onderzoek naar de vervalste dagboeken. Bertelsmann zei dat het een zo objectief mogelijk beeld wil van hoe en waarom de vervalsingen konden worden gepubliceerd.