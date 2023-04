Minstens vijf gewonden nadat auto op massa inrijdt in Jeruzalem

In Jeruzalem zijn maandag minstens vijf mensen gewond geraakt nadat een wagen was ingereden op een groep voetgangers. Dat laat de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu weten. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend, Netanyahu spreekt over een “terroristische aanslag”.

Het Magen David Adom, de Israëlische tegenhanger van het Rode Kruis, laat weten dat verschillende voetgangers werden aangereden door een voertuig. Een man van 70 zou daarbij zwaargewond zijn geraakt, één vrouw en drie andere mannen zouden lichtgewond zijn. De politie bevestigt dat de man in het centrum van de stad enkele voetgangers aanreed, hij werd ter plaatse geneutraliseerd en aangehouden. De identiteit van de bestuurder is nog onbekend. Intussen is duidelijk dat een gewapende burger de aanrijder neerschoot en de man aan de gevolgen daarvan is overleden.

“Een paar minuten geleden, niet ver van hier, is er opnieuw een poging gedaan om de burgers van Israël te vermoorden”, zei premier Netanyahu die in Jeruzalem was voor een viering naar aanleiding van de 75e verjaardag van Israël. “Deze terroristische aanslag op deze plaats, op dit moment, herinnert ons eraan dat het land en de staat Israël alleen kon worden verworven tegen een zware kost.”

© EPA-EFE

“Als ze konden, zouden ze ons allemaal vermoorden”, ging hij verder. “Maar ze zullen ons niet verslaan, wij zullen hen verslaan.”

Het Israëlisch-Palestijns conflict kent sinds januari een opflakkering van geweld. Eerder maandag werd volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid een Palestijn gedood door Israëlische soldaten op de bezette Westelijke Jordaanoever, tijdens een militaire operatie die door het Israëlische leger werd omschreven als “terrorismebestrijding”.

Sinds het begin van het jaar heeft het conflict het leven geëist van tenminste 97 Palestijnen, 19 Israëli’s, een Oekraïner en een Italiaan. Die cijfers omvatten aan Palestijnse zijde militairen en burgers, inclusief minderjarigen, en aan Israëlische zijde voornamelijk burgers, inclusief minderjarigen, en drie leden van de Arabische minderheid.