Actrice Ria Verschaeren, die meespeelde in ‘Familie’ en ‘Wittekerke’ op 82-jarige leeftijd overleden

Ria Verschaeren is op 19 april op 82-jarige leeftijd overleden. De actrice was vooral bekend door haar rollen in ‘Thuis’, ‘Familie’ en ‘Spoed’.

Geboren in Essen begon Ria Verschaeren haar carrière in de vroege jaren 60 in het Fakkeltheater waar ze samen met haar man, de acteur/regisseur Hugo Danckaert, diverse producties realiseerde. Vanaf de jaren 80 werkte de actrice onder meer voor Blauwe Maandag Compagnie, Ballet van Vlaanderen, en deed ze stemwerk voor Disney.

Op televisie was Danckaert te zien in verschillende televisieseries op VRT en VTM. Ze had enkele jaren een vaste rol als Zuster Ernestine in de tv-soap Familie en speelde gastrollen in onder meer Het Pleintje, Wittekerke (Julia De Donder), Thuis (Madam Mertens) en Flikken (Marie-Rose Reynaert). In 1997 speelde ze de rol van mevrouw Huisman in de Nederlandse serie In voor- en tegenspoed. In 2002 was ze te zien als Marianne Vermassen in de televisieserie Spoed. Haar laatste tv-rol dateert van 2010, toen ze te zien was in een aflevering van Witse als Delphine Blève de Hainaut.

Ria Verschaeren was de moeder van acteur Wim Danckaert en beeldend kunstenaar Bert Danckaert. Ze werd 82 jaar.

Wim Danckaert (helemaal rechts) — © WDK

