Betekent achillespeesblessure het Waterloo van Laurent ‘Le Monstre’ Depoitre? “Mentaal is hij nog niet aan zijn pensioen toe”

Zondagavond leden de Buffalo’s een pijnlijke thuisnederlaag tegen Oostende. Hierbij zagen ze niet alleen hun deelname aan de Champions’ play-offs in rook opgaan, maar in de slotfase viel de pas ingevallen Laurent Depoitre ook nog eens uit met een gescheurde achillespees. Er wacht de 34-jarige aanvaller een maandenlange revalidatie.

AA Gent zocht zondagavond wanhopig naar de verlossing. Oostende stond met 0-1 voor in de Ghelamco Arena en de zo verhoopte (en ook wel door bijna iedereen verwachte) kwalificatie voor de Champions’ play-offs stond plots op de helling. Enter Laurent Depoitre, dacht Hein Vanhaezebrouck en hij gooide Le Monstre in de 76ste minuut in de strijd. Die wissel leverde meteen resultaat op, want even later lukte Hugo Cuypers de Gentse gelijkmaker.

De Buffalo’s trokken nu met man en macht in de aanval op zoek naar de winning goal en dat zorgde voor de nodige hete standjes in de Oostende zestien. Een handspelfase met Mc Geehan bleef onbestraft, maar toen Depoitre in de 81ste minuut in duel ging met Urhoghide, slaagde de ervaren aanvaller erin Tissoudali aan te spelen. De Marokkaanse international kon KVO-doelman Hubert evenwel niet verschalken.

Bij deze fase bleef Depoitre liggen. Even probeerde hij het nog, maar algauw moest hij weer gaan zitten. Enkele minuten later verliet hij – geholpen door clubarts De Decker – het veld. Bij het verlaten van de Ghelamco Arena verklaarde Depoitre (op krukken) enkele uren later dat hij vreesde voor een gescheurde achillespees en die verschrikkelijke diagnose werd maandagavond al snel bevestigd.

Depoitre verscheen dit seizoen slechts vijftien keer aan de aftrap en scoorde zeven keer. In de pikorde van Gentse aanvallers moest hij jongere krachten zoals Cuypers en Orban laten voorgaan. Recent zag hij ook nog eens zijn oude spitsbroeder Tarik Tissoudali terugkeren na een kruisbandblessure.

Laatbloeier

Sfeermaker Depoitre heeft nog een contract tot juni 2024 en meer dan ooit leek hij met Darko Lemajic in de weegschaal te liggen voor de rol van pinchhitter, de speler die vaak nog op het einde in de strijd gegooid wordt. Nu rijst de vraag of er niet abrupt een einde dreigt te komen aan de loopbaan van Depoitre, die weliswaar pas op latere leeftijd zijn kans op het profniveau.

“Dit is een argument dat Laurent alvast zelf ook moed geeft”, vertelt Thomas Troch, de zaakwaarnemer van Depoitre. “Natuurlijk is het een zware klap voor Laurent, maar normaal gaat hij meteen onder het mes en kan hij vervolgens ook snel zijn revalidatie aanvatten. Die belooft uiteraard pittig te worden, maar je mag er zeker van zijn dat Laurent wil terugknokken. Hij is mentaal zeker nog niet toe aan zijn pensioen.”

Toch werpt dokter Tom Teulingkx, voorzitter van de Vereniging Sport + Keuringsartsen, nog een heikel thema op. “De vraag is vooral of de oorzaak van het letsel bekend is. Gaat het om brute pech of is het eerder het resultaat van een chronische ontsteking? Werd er misschien vooraf een infiltratie toegediend? In die gevallen wordt het herstel er enkel complexer op. Je bent makkelijk zes tot negen maanden out na zo’n blessure. Toch hoeft dit niet het einde van een profloopbaan te betekenen. Zo bleek nog uit de revalidatie van Axel Witsel, die nu toch weer op topniveau voetbalt.”