“We moeten ons niet belachelijk laten maken”: KAV Dendermonde-trainer houdt spelers na rust in de kleedkamer bij 0-11-achterstand

“We ondervonden al voor de wedstrijd dat de motivatie bij Dendermonde niet erg groot was”, zegt Kevin Frechier. De trainer van Dynamo Beervelde had zijn manschappen nochtans op scherp gezet. “Vorige week speelde KAV Dendermonde een sterke match tegen Bazel. Daarom wou ik niks aan het toeval overlaten. Uiteindelijk bleek het niet nodig, want we sneden erdoor als boter en scoorden naar hartenlust. Na 34 minuten stond het al 0-11. Hoe dan ook, wij hebben onze opdracht gedaan. Ergens vind ik het toch spijtig. Wij wilden voetballen. Volgend weekend gaan we trachten deze vorm door te trekken in onze laatste thuismatch tegen Schoonaarde. We hadden als doel om bovenaan de rechtse kolom te eindigen en daar zijn we in geslaagd.”

Geen beleving

“Het enige doel toen ik enkele maanden geleden overnam, was om geen algemeen forfait te hoeven geven zodat we niet naar vierde provinciale zouden zakken”, vertelt Dendermonde-trainer Jan Straetman. “Na het forfait enkele weken geleden in Kieldrecht was het wekelijks stressen. Zo zat ik ditmaal, amper tien minuten voor aftrap, slechts met negen spelers. Hulptrainer Nick Riguel en ikzelf hebben dan mee opgewarmd om zo aan de match te kunnen beginnen. Uiteindelijk daagden er nog enkele jongens op. Zij begonnen zonder veel opwarming aan de match. Het was ook al snel duidelijk dat de motivatie niet groot was. Het resultaat ken je. Uiteindelijk heb ik tijdens de rust gezegd dat ik blij ben dat iedereen komt voetballen, maar dat het niet nodig is om ons zo belachelijk te laten maken. Er was geen beleving. Ik heb dan ook het advies gegeven om ermee te stoppen.”

Afscheidsmatch

Volgende week moet Dendermonde nog op bezoek bij Kallo, maar of de spelers die lange verplaatsing wel zien zitten is nog maar de vraag. “We zullen zien”, aldus Straetman. “Misschien is dit al het einde van het seizoen. Ik hoop alvast dat we kunnen voetballen, want daar doen we het voor. Voor de meeste jongens zou het ook de afscheidsmatch bij Dendermonde worden, want komend seizoen is er nog voor weinig spelers van de huidige kern plaats. Voor komend seizoen hebben we al een degelijke A-kern bij elkaar gebracht. We zoeken nog wel spelers voor de beloften. Wie de trainer wordt? Daar moet nog over gesproken worden. Ik focus me nu nog op het huidige seizoen. Nadien kijken we verder.”