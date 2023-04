Amerikaanse priesterschool ontslaat leraar die in Facebookbericht suggereerde dat hij vrouwen kon helpen bij abortus

Een Amerikaanse man die mensen als vrijwilliger naar andere staten overvloog voor medische zorg, is als leraar ontslagen bij een priesterschool omdat hij in een Facebookbericht suggereerde dat hij vrouwen kon helpen om abortus te krijgen.

Greg Williams was leraar Grieks en Latijn bij het St. Joseph Seminary College, een school dicht bij New Orleans in de staat Louisiana die studenten opleidt tot priester van de katholieke kerk. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk bij Pilots for Patients, een non-profitorganisatie die gratis vluchten aanbiedt aan mensen die voor medische zorg moeten reizen. Williams zegt tegen The Guardian dat het vooral kankerpatiënten zijn, maar dat hij de reden van de vlucht pas weet als de passagiers besluiten die met hem te delen.

De man is nu ontslagen door de school vanwege een bericht dat hij op Facebook had geplaatst. Drie weken nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof had beslist dat staten zelf abortus mogen toestaan of verbieden, plaatste Williams namelijk een bericht in een besloten Facebookgroep: “Ik kan vrouwen die een onverwachte reis van het zuiden naar Illinois, New Mexico of Virginia moeten maken – om redenen die niet mijn zaken zijn – een veilige privévlucht bieden die je op dezelfde dag heen en terug brengt.”

Door zijn baan sprak hij bewust niet over abortus, hoewel hij wel toegeeft dat hij een regio noemde waar abortus voornamelijk verboden is en drie staten noemde waar abortus nog wel mag.

Ontslagen na klacht

De eerste reacties waren dan ook positief. Een man schreef: “Meneer, je bent een held”, terwijl een andere vrouw zei dat hij “een hart van goud” had. Maar al snel ging iemand klagen bij St Joseph Seminary College. Een week later werd Williams ontslagen.

In de richtlijnen van de school staat namelijk dat het personeel meningen die tegen het onderwijs van de school zijn niet publiekelijk mag uiten. En de school is fel tegen abortus. “Jouw Facebookbericht pleitte publiekelijk en bewust voor een positie die tegen de officiële leer van de katholieke kerk is”, staat in de ontslagbrief die de piloot kreeg. “We beëindigen je arbeidsovereenkomst per direct.”

Williams kan deze beslissing niet aanvechten, omdat een werkgever in Louisiana mensen mag ontslaan zolang het niet tegen de grondwet ingaat. Advocaten Megan Kiefer en Chris Williams zeggen tegen The Guardian dat de piloot zich zou kunnen beroepen op de vrijheid van meningsuiting, maar dat de school dit zou kunnen overtreffen met vrijheid van geloofsovertuiging.

Inmiddels heeft de piloot een nieuwe baan gevonden bij een kerk en blijft hij doorwerken als piloot. Sinds zijn ontslag heeft hij vijftien mensen overgevlogen.