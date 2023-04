“Aldi kampt met groot kostenprobleem”

Er heerst een crisisstemming bij Aldi Nord. De Noord-Duitse tak van de discountketen die ook in België actief is, zou te kampen hebben met sterk stijgende kosten waardoor de winstmarge vorig jaar negatief (-1,4 procent) was. Dat berichtten verschillende Duitse media.

De omzet bij Aldi zou in 2022 zijn gestegen, maar toch was de supermarktketen operationeel verlieslatend, schrijft Handelsblatt. Volgens de Duitse zakenkrant kampt het bedrijf met een “groot kostenprobleem”. Een officiële reactie van Aldi is er niet.

In Duitsland zou de keten wel nog winst maken, zij het een pak minder. In Frankrijk en Denemarken daarentegen werden rode cijfers geschreven. Aldi heeft in Denemarken winkels verkocht aan de concurrentie, maar in Frankrijk wil de discounter wel actief blijven. Details over België zijn niet bekend. Vorige maand trokken de Belgische vakbonden wel nog aan de alarmbel over een mogelijke besparingsoefening, wat door de directie werd ontkend.

Daarnaast zou volgens Handelsblatt ook de geplande overname van het IT-systeem van Aldi Süd zijn afgeblazen. Aldi Nord en Süd doen gezamenlijke aankopen voor een deel van hun goederen en een gezamenlijk IT-systeem moest dat vergemakkelijken. Maar de noordelijke tak zou volgens Der Spiegel afgehaakt hebben wegens de “onflexibele software”.

Topman Torsten Hufnagel van Aldi Nord zou volgens Handelsblatt nu werken “aan de grootste herstructurering uit de geschiedenis van het bedrijf”, als reactie op de problemen. De bedoeling is efficiënter te worden.