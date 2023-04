Zelfs de nummer zes maakt kans op promotie: wat mogen Zulte Waregem en KV Oostende verwachten van vernieuwde Challenger Pro League?

Hoe ziet het competitieformat eruit?

De Challenger Pro League is vanaf het seizoen 2023-2024 “een volwaardige competitie” met zestien clubs. Evenveel als in de Jupiler Pro League volgend seizoen. Na de reguliere competitie met 30 speeldagen promoveren de eerste twee clubs rechtstreeks. De nummers drie tot en met zes spelen promotieplay-offs. De derde in de rangschikking neemt het daarbij in een heen- en een terugwedstrijd op tegen de zesde. De vierde en vijfde spelen de andere wedstrijd. De winnaars nemen het op tegen elkaar en wie daar als beste uitkomt, strijdt tegen de derde laatst gerangschikte club in 1A, na de play-offs daar voor het behoud.

De winnaar van dat duel speelt het daaropvolgende seizoen in onze hoogste voetbalklasse. In mensentaal: ook de zesde uit 1B maakt dus eigenlijk nog kans op promotie. En in theorie kan zelfs de nummer tien van de reguliere competitie nog promoveren, want belofteploegen worden in de promotieplay-offs vervangen door de eerstvolgende klassieke club in het algemeen klassement. De U23-ploegen kunnen wel degraderen uit 1B, maar niet promoveren naar 1A, want dan bestaat de mogelijkheid dat ze tegen hun moederclubs uitkomen. Concreet: als bijvoorbeeld de plaatsen zes tot en met negen in 1B worden ingenomen door de vier belofteploegen, kan de nummer tien uit 1B dus nog promoveren naar 1A.

Wat zijn de gevolgen van de degradatie?

De verhoogde kans op promotie en de bijkomende promotieplay-offs moeten ervoor zorgen dat het verlies voor de degradanten beperkt blijft. Uit onderzoeken op vraag van de Pro League van twee gespecialiseerde buitenlandse bureaus blijkt dat de degradanten volgend seizoen vijf procent van hun toeschouwers per wedstrijd zullen verliezen, maar de clubs in kwestie zouden dat verlies gedeeltelijk compenseren door het systeem van de promotieplay-offs. Die laatste wedstrijden zorgen voor een grotere kans om te promoveren, wat dan weer voor een verhoogde interesse bij de toeschouwers zou zorgen.

© BELGA

De studies tonen ook aan dat de gemiddelde kijkcijfers per wedstrijd zullen dalen voor Seraing, Zulte Waregem en KV Oostende ten opzichte van hun wedstrijden in 1A, maar die dalende cijfers tijdens de reguliere competitie zouden (deels) gecompenseerd worden door het belang van de promotieplay-offs. Op voorwaarde dat de degradanten die spelen, uiteraard.

Wie worden de tegenstanders?

Wie de tegenstanders van Zulte Waregem, KV Oostende en Seraing worden in 1B, is nog onduidelijk. RWDM en Waasland-Beveren strijden nog om promotie naar 1A. Virton is nog niet zeker van degradatie naar eerste amateur. Patro Eisden, met Stijn Stijnen als trainer, is wel al zeker van promotie naar 1B en ook Club Luik is zo goed als zeker van promotie. De derde promovendus is nog een vraagteken. Dat maken La Louvière en Jong AA Gent onder elkaar uit. De andere clubs verkregen of vroegen geen licentie voor 1B.