Exclusieve ‘oldtimer’ te koop bij FOD Financiën, maar toch blijft interesse uit: “De echte freaks haken af”

Finshop, dat in beslag genomen goederen verkoopt voor de overheid, heeft momenteel een exclusieve witte Excalibur Phaeton uit 1965 in de etalage. En toch staan de echte freaks niet te springen om een bod uit te brengen. Omdat het een ‘valse’ oldtimer is, zo luidt het.

In welk dossier dit pareltje in beslag werd genomen, wil en mag de FOD Financiën niet zeggen. Enkel dat erop geboden kan worden via de website van Finshop. De wagen is van het bouwjaar 1965, heeft nog geen 50.000 kilometer op de teller staan en lijkt in goede staat. Ideaal om mee te cruisen of om als ceremoniewagen te worden ingezet.

En toch bedroeg het hoogste bod maandag in de vooravond amper 18.200 euro. “De echte oldtimerfreaks haken af. Omdat het in feite een valse oldtimer is”, zegt Gert Beets van Automotive Consultancy Services in Kontich. Het bedrijf is gespecialiseerd in taxatie van oldtimers en werkt onder meer voor grote verzekeringsmaatschappijen. Excalibur was een Amerikaans automerk dat auto’s bouwde in de stijl van de jaren 30, maar met moderne techniek. Hoogtijdagen waren in de jaren 60 en 70, maar in de jaren 80 zakte het merk weg.

(Lees verder onder de foto’s)

© FOD Financiën

© FOD Financiën

“Ze gebruikten het chassis en de techniek van Amerikaanse merken zoals Ford en bouwden er een carrosserie op die de wagen een retrolook gaf. Heel speciaal, dat zeker. Maar in feite is het Amerikaanse kitsch, om het cru te stellen.”

Vandaar dat er voor deze auto’s niet veel geboden wordt op de tweedehandsmarkt, ook al zijn ze handgemaakt en nooit in massaproductie gegaan. “Ik heb hem niet gezien en weet dus ook niet in welke staat hij is. Maar laten we zeggen maximaal 50.000 tot 70.000 euro, meer zijn ze niet waard”, zegt Gert Beets.

Wie de wagen wil bekijken, kan dat dinsdag 25 april van 10 tot 12 uur in de Finshop van Bornem. Kandidaat-kopers moeten er wel rekening mee houden dat er bovenop de geboden prijs nog 20 procent kosten komen.