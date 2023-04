Kinderen van dader waren ooggetuige van schoolpoortmoord: “Ik wilde niet meer kijken omdat het te eng was”

6 en 10 waren de kinderen van Betin Azemi toen ze van heel dichtbij zagen hoe hun vader op 14 juni 2021 hun stiefpapa doodstak aan de schoolpoort in Deurne. Vooral de oudste dochter kon de politie heel gedetailleerd vertellen wat er gebeurd was. De jury kreeg maandag grote stukken van de videoverhoren te zien. “Hij stak het mes in zijn lichaam. Daarna kwam er allemaal bloed. Het lekte naar beneden.”