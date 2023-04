Conservatieve tv-presentator Tucker Carlson verlaat Fox News

In de Verenigde Staten zijn de conservatieve tv-presentator Tucker Carlson en nieuwszender Fox News “overeengekomen elk hun eigen weg te gaan”. Dat heeft Fox maandag bekendgemaakt in een persbericht. “We bedanken voor zijn bijdrage aan de zender”, klinkt het.

De 50-jarige Carlson presenteerde sinds 2016 het druk bekeken primetimeprogramma ‘Tucker Carlson Tonight’. Hij groeide uit tot een van de meest invloedrijke stemmen in conservatief Amerika, maar kreeg ook veel kritiek voor het verspreiden van complottheorieën en racisme.

Carlsons show van afgelopen vrijdag was zijn laatste, verduidelijkt de zender, die onderdeel is van het media-imperium van magnaat Rupert Murdoch. Er is nog geen opvolger, zijn programma krijgt tijdelijk verschillende presentatoren.

Het nieuws komt bijna een week na de schikking van 787,5 miljoen dollar tussen Fox News en Dominion. De stemcomputerfabrikant had een schadevergoeding van 1,6 miljard dollar geëist van de nieuwszender, omdat Fox berichten over vermeende manipulatie van de stemcomputers zou hebben verspreid tijdens de presidentsverkiezingen van 2020.