Nepal levert recordaantal van 454 vergunningen af voor beklimming Mount Everest

“Dat is het hoogste aantal vergunningen dat door het departement is afgeleverd voor het beklimmen van de Mount Everest,” zegt Bigyan Koirala van het departement Toerisme. Hij voegde eraan toe dat het aantal nog verder zou kunnen stijgen. De meeste klimmers zullen worden begeleid door gidsen, wat betekent dat in totaal meer dan 900 klimmers in de komende weken zullen proberen het dak van de wereld te bereiken.

Dat kan leiden tot druk verkeer en zelfs opstoppingen op de route als het weervenster door slecht weer wordt verkleind. Het grootste aantal vergunningen ging dit jaar naar Chinese klimmers (96 vergunningen), gevolgd door Amerikanen (87). In 2019 moesten teams door een grote wachtrij urenlang wachten in vriestemperaturen. Ten minste vier van de elf doden dat jaar werden toegeschreven aan overbevolking.

Coronapandemie

Ang Tshering Sherpa, voormalig voorzitter van de Nepal Mountaineering Association, zei dat het hoge aantal klimmers dit seizoen te danken was aan het feit dat velen de afgelopen jaren niet naar Nepal zijn kunnen afreizen vanwege de coronapandemie.

Bovendien drijft nieuwe regelgeving aan de Chinese kant van de Everest - het is nu vereist om vooraf minstens één top van 8.000 meter te hebben beklommen - meer Chinezen naar de Nepalese kant.

Momenteel bereidt een team van professionele bergbeklimmers de beklimming voor en heeft het al kamp IV, gelegen op 7.924 meter, ingericht. Volgens een gids is door de recente sneeuwval het risico op lawines op de bergtoppen toegenomen.

Op 12 april verdwenen drie Nepalese klimmers op de Everest tijdens hun tocht door de gevaarlijke Khumbu Icefall. De autoriteiten staakten de reddingsoperatie nadat ze hadden geconcludeerd dat het niet mogelijk was hun lichamen uit een diepe kloof te halen.

Nepal heeft acht van de tien hoogste toppen ter wereld en klimmers uit de hele wereld zijn een belangrijke bron van inkomsten voor het land.

Klimvergunningen voor de Everest brachten de Nepalese regering 4,86 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) op, tegen 11.000 dollar (bijna 10.000 euro) per buitenlandse klimmer.