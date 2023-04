Dodental bij Keniaanse sekte die zichzelf uithongerde “om Jezus te ontmoeten” stijgt tot 58

In Kenia zijn 58 mensen gestorven die verbonden zijn met de christelijke sekte Good News International Church. Dat heeft de politie maandag gemeld. Ze zouden ervan overtuigd zijn geweest dat ze Jezus gingen ontmoeten als ze zichzelf uithongerden.

In een verklaring laat de politie weten dat er zondag 47 doden zijn bevestigd en maandag nog eens 11. Het gaat zowel om slachtoffers die dood zijn aangetroffen, maar ook om mensen die onderweg naar het ziekenhuis overleden. Nog eens 29 anderen zijn tot nu toe gered. In totaal zijn 112 mensen als vermist opgegeven bij een meldpunt dat bij het Rode Kruis is opgezet.

In het Shakahola-bos in de buurt van de kustplaats Malindi, waar de lichamen zijn aangetroffen, gaan de zoekacties verder. De Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken Kithure Kindiki zal de plaats dinsdag bezoeken.

Het onderzoek naar de sekte begon op 14 april, toen de politie van Malindi na een tip elf leden van de sekte wist te redden van een opzettelijke hongerdood. Vier andere leden lieten het leven op weg naar het ziekenhuis. Sekteleider Makenzie Nthenge werd een dag later opgepakt. Hij is tijdens zijn hechtenis zelf in hongerstaking gegaan.

Vervolgens begon de politie het gebied uit te kammen op zoek naar nog andere massagraven. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt het hele gebied, dat meer dan drie vierkante kilometer beslaat, beveiligd.

De Keniaanse president William Ruto spreekt van een verschrikkelijke misdaad, die hij vergelijkt met terrorisme.

Minister Kindiki heeft opgeroepen tot strengere regulering van religieuze instellingen om een herhaling van dit soort drama’s te voorkomen.

