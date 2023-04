Dat wordt geen evidente klus voor Essevee: snel weer promoveren uit de Challenger Pro League is moeilijker dan het misschien lijkt

Kosten noch moeite werden de voorbije week gespaard aan de Gaverbeek. Een kolkend stadion, hypergemotiveerde clubmedewerkers die al dagenlang in de weer waren om allerlei supportersacties op poten te zetten en een technische staf die de allesbeslissende partij tegen Cercle Brugge tot in de puntjes had voorbereid. Dit kon en mocht toch niet meer fout lopen?

Toch liep het al meteen gruwelijk mis. Na een kwartier leken de overlevingskansen van Zulte Waregem door toedoen van Siquet en Ueda al meteen in rook opgegaan. Halfweg waren zelfs de grootste optimisten onder de thuisfans al ontnuchterd. Ondanks de heropleving met goals van Willen en Ndour, trok Cercle toch aan het langste eind.

Exit Zulte Waregem dus en dat komt hard aan. Niet alleen bij de kleine fan met de oversized vlag die tranen met tuiten huilde aan de rand van het veld, maar ook bij de al wat meer gelouterde Essevee-supporter die zowel legendarische topmomenten als dramatische dieptepunten meemaakte. Hoe moet het nu verder? Die vraag overheerste al snel de conversaties aan de Gaverbeek.

Deze degradatie betekent voor tal van spelers mogelijk ook meteen een afscheid. Niet enkel van Essevee maar misschien zelfs van het profvoetbal. Zo lopen eind juni de contracten af van anciens Bossut, Derijck en Vossen. Ook youngster Thiam heeft nog geen contract voor volgend seizoen, maar hij hoeft natuurlijk nog niet meteen te denken aan een nieuwe invulling van zijn professionele leven.

Voor spelers zoals Borja Lopez, Tsouka, Ramirez, Sörmo en Bostyn – vorige winter al even op weg naar Antwerp – lijkt het verhaal aan de Gaverbeek ten einde te lopen. Terwijl Vormer – wat als hij niet geblesseerd uitviel tegen Oostende? – wellicht ook andere oorden zal opzoeken. Net als Gano trouwens, die met twaalf competitietreffers opnieuw een degelijk persoonlijk rapport kan voorleggen.

Nieuwbouwproject

Zulte Waregem moet dus opnieuw beginnen te bouwen. En wie dezer dagen droomt van een nieuwbouwproject, beseft dat dit handenvol geld kost. De voorbije maanden schermde de clubleiding van Essevee met grote interesse voor enkele van haar spelers. Wellicht zal de verkoop van jongens zoals Fadera en Tambedou operatie ‘Essevee comeback’ moeten financieren.

Eenvoudig wordt die klus allerminst. Vraag maar eens in Beveren hoe lastig het is om de poort naar de Jupiler Pro League weer open te beuken. Vraag is ook welke coach er in juni op het trainingsveld zal staan wanneer de voorbereiding op het nieuwe seizoen start. Krijgt de onervaren maar geliefde D’Hollander het vertrouwen of kiest men voor een doorgewinterde coach die de slangenkuil, Challenger Pro League genaamd, door en door kent? Er ligt hoe dan ook heel veel werk op de plank.